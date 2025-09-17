У літаку, на якому Монако повинен був летіти до Бельгії, зламалася система кондиціонування.

Монако не зміг вилетіти до Бельгії через проблеми з літаком. На авіалайнері вийшла з ладу система кондиціонування, інформує RMC Sport. У соціальних мережах з'явилися ролики, в яких видно, як футболісти монегасків роздяглися до трусів, коли йдуть на злітно-посадкову смугу. Відзначається, що відео виклали самі гравці, але незабаром видалили.

"Це не завершення кар'єри": Моурінью вперше прокоментував інформацію про роботу в Бенфіці

Через деякий час, коли стало ясно, що швидко вирішити проблему не вдасться, представникам клубу дозволили повернутися в термінал.

Монако дістанеться до Бельгії тільки завтра. Команда прибуде за кілька годин до гри з Брюгге в Лізі чемпіонів.