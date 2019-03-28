Монако не зацікавлений у призначенні Моурінью

Жозе Моурінью не буде працювати головним тренером Монако.

Монако не планує запрошувати Жозе Моурінью на посаду головного тренера, повідомляє rianovosti, посилаючись на джерело, наближене до клубу.

Моурінью може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції

"Інформація про Моурінью не відповідає дійсності. Головним тренером Монако залишиться Леонарду Жардім", – передає джерело.

Раніше у ЗМІ повідомлялось про іншого претендента з Франції – Ліон, а наставник "ткачів" Бруно Женезіо встиг заявити, що для нього буде честю поступитись місцем Особливому.