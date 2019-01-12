Монако намагається підписати форварда Бордо Камано

Нападник французького Бордо Франсуа Камано зацікавив тренерський штаб аутсайдера першості Монако.

22-річний форвард – одна з головний цілей монегасків у січні, повідомляє Le10Sport.com.

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Камано став лідером атаки Бордо після відходу в Барселону бразильця Малкома та є найкращим бомбардиром жирондинців у Лізі 1 (8 м'ячів). Однак, боси клубу не мають наміру задешево його відпускати. Бордо хоче отримати за гвінейця орієнтовно 25 млн євро.

У сезоні 2018/19 Франсуа Камано провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів. Також Монако може підписати Міши Батшуаї, права на якого належать лондонському Челсі.

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