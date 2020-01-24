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Монако має намір підписати Мертенса

16:24 91 Читать на русском
Монако має намір підписати Мертенса
Дріс Мертенс / Фото ФК Наполі

Нападник Наполі Дріс Мертенс потрапив на радари Монако.

Монако розпочав перемовини з Дрісом Мертенсом щодо переходу у французький клуб, повідомляє Corriere dello Sport.

Мертенс відмовився від переходу у дортмундську Борусію

Чинний контракт бельгійця з Наполі розрахований до завершення нинішнього сезону і сторони не домовились про продовження угоди. Тому 32-річний форвард може перейти до табору монегасків на правах вільного агента. Також на Дріса претендують Челсі, Ювентус та Арсенал.

В поточному сезоні Серії А Мертенс провів 16 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та трьома асистами.

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Трансфери Монако Монако Італія Трансфери Чемпіонату Італії Дріс Мертенс Дріс Мертенс Наполі Наполі
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