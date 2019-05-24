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Монако хоче позбутися Фалькао – іспанські команди проявляють інтерес до форварда

17:17 239 Читать на русском
Монако хоче позбутися Фалькао – іспанські команди проявляють інтерес до форварда
Радамель Фалькао / Reuters

Радамель Фалькао може покинути французький Монако влітку.

Монегаски можуть відмовитися від послуг капітана в наступному сезоні, інформує L'Equipe.

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Монако не хоче продовжувати контракт з колумбійцем, який закінчується наступного літа. Клуб планує розвантажити зарплатну відомість. Саме Фалькао може стати першою жертвою цього процесу, оскільки має одні з найбільших заробітків в команді. Керівництво Монако вже попередило агента гравця, Жорже Мендеша, про можливе розставання влітку.

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Основними претендентами на Фалькао вважаються мадридський Атлетіко та Валенсія.

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