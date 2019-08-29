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Монако домовився з Челсі щодо переходу Бакайоко

07:30 348 Читать на русском
Монако домовився з Челсі щодо переходу Бакайоко
Тьємуе Бакайоко / Фото ФК Челсі

Півзахисник Челсі Тьємуе Бакайоко вже пакує валізи до Франції.

Тьємуе Бакайоко відтепер захищатиме кольори Монако, повідомляє France Football.

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25-річний хавбек Челсі виступатиме за монегасків на правах оренди до завершення сезону 2019/20. Керівництво французького клубу також наполягає, щоб в контракт була включена можливість подальшого викупу Тьємуе.

Нагадаємо, Челсі придбав Бакайоко в 2017-му саме у Монако за 40 млн євро.

Минулий сезон француз провів у Мілані на правах оренди, де за 31 поєдинок Серії А відзначився лише голом та асистом.

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