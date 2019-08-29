Монако домовився з Челсі щодо переходу Бакайоко

Ліга Європи — 08:00 328
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Зоря – Еспаньйол: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи
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Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники групового етапу сезону 2019/20Ліга чемпіонів — 00:05 2119
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Кваліфікація ЛЧ: Аякс впевнено здолав АПОЕЛ, Брюгге та Славії вистачило скромних перемог для виходу в груповий етапЛіга чемпіонів — 28 серп 2272
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Зоря – Еспаньйол: прес-конференція Віктора Скрипника перед вирішальним матчем кваліфікації Ліги ЄвропиЛіга Європи — 28 серп 1861
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Лунін, Андрієвський, Радченко та ще 11 найбільших талантів Металіста – де вони зараз і хто знищив свою кар'єруСергій Тищенко — 28 серп 7407