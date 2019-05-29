Монако домовився з Атлетіко щодо викупу Мартінша

Півзахисник Желсон Мартінш не буде повертатися в Мадрид цього міжсезоння.

Французький Монако вирішив зберегти португальця в своєму складі, інформує L'Équipe.

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24-річний хавбек перебрався в князівство з Атлетіко в січні і на правах оренди відіграв другу половину сезону. Генеральний директор монегасків Олег Петров на зустрічі з власниками абонементів повідомив, що клуб викупить португальця.

Раніше повідомлялося, що трансфер Мартінша обійдеться Монако приблизно в 35 мільйонів євро.

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