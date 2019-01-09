Монако домовився про перехід захисника Лілля Балло-Туре

Французький Монако невдовзі офіційно завершить трансфер оборонця Лілля Фоде Балло-Туре.

Монегаски узгодили перехід 22-річного француза, повідомляє L'Equipe.

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За інформацією видання, трансфер Балло-Туре коштуватиме Монако 14 млн євро. Незабаром лівий оборонець пройде медогляд для аутсайдера першості та підпише з "червоно-білими" контракт на 4,5 роки.

У нинішньому сезоні Фоде Балло-Туре є основним виконавцем Лілля, який несподівано йде другим у турнірній таблиці. В активі молодого захисника 18 матчів у Лізі 1, в яких він віддав 2 результативні передачі.

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