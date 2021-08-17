"Всі ігри важливі. Як тільки ми з'являємось на полі, граємо заради звитяги: чи то в Лізі 1, чи то в Лізі чемпіонів. Ми з нетерпінням чекаємо на двобій з Шахтарем. Ми вийдемо, щоб перемогти.

Монако – Шахтар: анонс матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Ніко Ковач – людина крута, в цьому можна переконатись у матчах. Ми молода команда, тому інколи нам треба "вкрутити гайки". Він – чудовий тренер, який змушує нас прогресувати. Ми впевнені, що він приведе нас туди, де ми хочемо бути.

Не знаю, чи пам'ятаєте ви, але минулого року говорилось про те, щоб повернути Монако на відповідне місце у Європі. Сьогодні наша ціль очевидна – вихід у Лігу чемпіонів. У будь-якому випадку ми зробимо все, щоб туди потрапити, адже це дуже престижно", – цитує Чуамені офіційний сайт монегасків.

До слова, Шахтар і Монако в очному двобої визначать володаря путівки у груповий етап Ліги чемпіонів. Перший поєдинок відбудеться вже сьогодні, 17 серпня, на території князівства. Матч-відповідь у Харкові запланований на 25 серпня.

Княжий шарм, російський олігарх, топ-академія і ренесанс Ковача – як Монако став великим та що приготував Шахтарю в ЛЧ