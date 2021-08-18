"Це Ліга чемпіонів, де кожен гравець повинен зібратися і бути готовим негайно. У мене немає конкретного пояснення поразці. Можливо, ми дещо перехвилювалися. Ми програли перший матч, але залишилось 90 хвилин. У минулому ми змінювали складні ситуації, наприклад, я пам’ятаю матч проти Манчестер Сіті у 2017 році. Буде дуже хороший матч-відповідь.

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Голкіпер Шахтаря зробив свою справу і діяв добре у потрібний час. Ми намагаємось реалізувати свої можливості. Ми на правильному шляху. Навіть у разі нашої перемоги результат не був би остаточним. У нас багато надій, але доведеться відігруватися. Потрібно постійно бути зосередженим і уникати помилок. Буде важливо забивати голи. Ми повинні бути рішучими, особливо на останніх 30 метрах поля", – наводить слова Сідібе офіційний сайт Монако.

Нагадаємо, матч-відповідь на харківському ОСК Металіст відбудеться вжє за тиждень – 25 серпня.

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