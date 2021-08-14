Атакувальний хавбек Монако Олександр Головін ризикує не зіграти проти Шахтаря в ЛЧ.

Головін вийшов на заміну у програному матчі з Лор'яном і отримав сильний забій. Росіянин зумів дограти до фінального свистка з перев'язаною ногою, але його участь у першому поєдинку з Шахтарем під питанням, інформує Sport24.

Ніко Ковач повідомив, що все залежатиме від стану атакувального хавбека. Якщо обстеження покаже проблеми зі здоров'ям, тренер не ризикуватиме Головіним у домашній грі проти "гірників".

Вишукані коктейлі на основі преміальної Żubrówka Czarna – ідеальне доповнення до матчів Ліги чемпіонів! Дізнатись більше про Zubrowka Czarna та коктейлі тут.

Монегаски погано стартували в Лізі 1. Команда видає грандіозні показники володіння (74%), але з реалізацією переваги є проблеми. 17 серпня Монако зустрінеться з Шахтарем у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

Ковачі відроджують Монако – козир у рукаві та цифри, яким позаздрить вся Європа