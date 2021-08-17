"Поки я буду стриманий в оцінках. Для мене ця команда зараз трохи краща, ніж у минулому сезоні. Прийшов новий тренер, взяли хороших футболістів, але поки складно знайти великі зміни в якості гри. Бразильська оборона в особі Марлона та Вітао мене не вражає. Матвієнко виглядає на порядок сильнішим за цих легіонерів.

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Ісмаїлі непогано працює на атаку, але в обороні на його фланзі теж є проблеми. Тете одну гру видав божевільну, а в наступній його не було видно. В атаці Шахтар діє непогано, а щодо гри в обороні та в середині поля є питання. Маркос Антоніо не вражає. За стартових матчів важко когось виділити, хто всі поєдинки провів стабільно. Хіба що Соломон, але він пропустив дві гри через травму.

Так, коли Шахтар з м'ячем, вони – красені, але колективним відбором м'яча і при Луческу Шахтар не міг похвалитися. Стабільності "гірникам" поки не вистачає. Чи можна списати це на старт сезону? Навряд чи. Все-таки офіційні матчі йдуть вже майже місяць, а на носі груповий раунд Ліги чемпіонів, в який ще потрібно пробитися", – поділився Кравченко у коментарі Команда№1.

До слова, Шахтар і Монако в очному двобої визначать володаря путівки у груповий етап Ліги чемпіонів. Перший поєдинок відбудеться вже сьогодні, 17 серпня, на території князівства. Матч-відповідь у Харкові запланований на 25 серпня.

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