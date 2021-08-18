Статистичний ресурс InStat Index підбив підсумки протистояння української та французької команд у матчі плей-офф найпрестижнішого євротурніру.

Найкориснішим гравцем поєдинку Монако – Шахтар за оцінками InStat став голкіпер "гірників" Анатолій Трубін, повідомляє видання Zbirna.com.

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Рейтинг ефективності його гри склав 348 балів. В активі голкіпера збірної України п'ять відбитих ударів, три вдалі виходи з воріт і 32 передачі з точністю 81%.

До трійки найкращих гравців поєдинку також увійшли Педрінью (319 балів) і Марлон (315 балів).

Нагадаємо, напередодні "гірники" у першому поєдинку плей-офф Ліги чемпіонів здолали Монако з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 25 серпня. Початок зустрічі о 22:00.

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