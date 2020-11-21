Монегаски вирвали перемогу над ПСЖ в 11 турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Франції, 11 тур

Монако – ПСЖ – 3:2

Голи: Фолланд, 52, 66, Фабрегас, 84 (п) – Мбаппе, 25, 37 (п)

Кіліан Мбаппе оформив дубль у першому таймі, а ПСЖ пішов на перерву з комфортною перевагою 2:0. Втім, у другому таймі команда Ніко Ковача змогла перевернути хід гри.

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Спершу Кевін Фолланд оформив дубль, а під завісу поєдинку Монако отримав право на пенальті. Сеск Фабрегас переграв Кейлора Наваса та приніс монегаскам 3 очки. Тепер саме підопічні Ніко Ковача стали головним переслідувачем парижан, піднявшись на друге місце турнірної таблиці. У ПСЖ 24 очки, в Монако – на 4 менше.

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