ПСЖ поступився Монако в рамках 23-го туру чемпіонату Франції. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Ліга 1, 23 тур

Монако – ПСЖ – 3:1

Голи: гравець №17, 4, Бен Єддер, 18, 45+2 – Заїр-Емері, 39

Парижани в цьому матчі були змушені грати майже резервним складом через інфекцію, яка вивела з ладу низку лідерів. Можливо, проти якогось слабшого суперника це не стало б ключовим фактором, але Монако зумів скористатися проблемами опонента.

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Усі голи були забиті ще до перерви. Героєм монегасків став Віссам Бен-Єддер, який оформив дубль та віддав гольову передачу. Форвард вийшов на перше місце в таблиці найкращих бомбардирів, маючи у своєму активі 14 забитих м'ячів.