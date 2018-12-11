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Монако – Борусія Д: Анрі на прес-конференції показово навчив гравця монегасків правилам етикету

18:06 768 Читать на русском
Монако – Борусія Д: Анрі на прес-конференції показово навчив гравця монегасків правилам етикету
Тьєррі Анрі / фото із соцмереж

Головний тренер Монако Тьєррі Анрі провів прес-конференцію напередодні матчу з дортмундською Борусією в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Разом із наставником монегасків на заході був присутнім воротар команди Лоїк Бадіашиле. Після завершення прес-конференції 20-річний футболіст забув прибрати свій стілець під стіл. Однак Анрі одним поглядом змусив гравця повернутися назад і зробити це.

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Нагадаємо, що Монако знаходиться на останньому місці в групі А, маючи у своєму активі лише 1 очко та втративши шанси на вихід із групи.

Ліга чемпіонів6 турЛуї ІІ (Монако)

Монако - Борусія Дортмунд: Вівторок 11 грудня 2018

Монако

live 28'
0 : 1
Борусія Дортмунд
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Ліга чемпіонів Відеоновини Монако Монако Лоїк Бадіашиле Лоїк Бадіашиле Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Монако - Борусія Дортмунд
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