Монако – Борусія Д: Анрі на прес-конференції показово навчив гравця монегасків правилам етикету

Головний тренер Монако Тьєррі Анрі провів прес-конференцію напередодні матчу з дортмундською Борусією в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Разом із наставником монегасків на заході був присутнім воротар команди Лоїк Бадіашиле. Після завершення прес-конференції 20-річний футболіст забув прибрати свій стілець під стіл. Однак Анрі одним поглядом змусив гравця повернутися назад і зробити це.

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Нагадаємо, що Монако знаходиться на останньому місці в групі А, маючи у своєму активі лише 1 очко та втративши шанси на вихід із групи.