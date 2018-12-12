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Монако –​​​​​​​ Борусія Д –​​​​​​​ 0:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

10:58 103 Читать на русском
Монако –​​​​​​​ Борусія Д –​​​​​​​ 0:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Монако –​​​​​​​ Борусія Д –​​​​​​​ 0:2 / ФК Борусія Д

Борусія Д на виїзді обіграла Монако в матчі 6 туру групового етапу ЛІги чемпіонів і посіла першу сходинку в групі А. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліга чемпіонів. Група А, 6 тур

Монако – Борусія Д – 0:2

Голи: Геррейро, 15, 88

Ліга чемпіонів: Атлетіко не зміг обіграти Брюгге та пропустив Борусію Д на перше місце групи А

У заключному турі групового етапу аутсайдер Ліги 1 Монако вдома приймав дортмундську Борусію. "Монегаски" у прощальному для себе єврокубковому поєдинку в сезоні 2018/19 не змогли нічого протиставити підопічним Люсьєна Фавра. Дубль Рафаеля Геррейро приніс Дортмунду 3 очки і 1 сходинку в групі А. Монако з 1 пунктом покинув турнір і тепер буде сконцентрований на боротьбі за виживання в чемпіонаті Франції.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонів6 турЛуї ІІ (Монако)

Монако - Борусія Дортмунд: Вівторок 11 грудня 2018

Монако
Матч завершено
0 : 2
Борусія Дортмунд
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Ліга чемпіонів Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Монако Монако Відеоновини Монако - Борусія Дортмунд
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