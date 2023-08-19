Головний тренер луганців Ненад Лалатовіч висловився щодо майбутнього протистояння зі Славією у боротьбі за вихід у груповий етап Ліги Європи.

"Чи дивився я поєдинки Славії зі СК Дніпро-1? Так. Обидві гри. Славія забила необовʼязковий швидкий гол. Це додало їм впевненості.

Зоря дізналась арбітрів на обидва матчі кваліфікації Ліги Європи зі Славією

Команда з Праги – дуже агресивна. У неї дуже хороший пресинг. Центральні захисники не бояться діяти один в один. Нам треба бути дуже дисциплінованими, грати компактно та витримати єдиноборства. Моменти у нас будуть", – цитує Лалатовіча офіційний сайт луганців.

Нагадаємо, перший поєдинок між чеською та українською командами відбудеться у четвер, 24 серпня, о 20:00 у Празі. Матч-відповідь – за тиждень у польському Любліні.

Зоря й Олександрія розписали нічию на очах Реброва – команди провели всього один удар у площину