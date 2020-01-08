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Молюся за жертв трагедії та за Україну, – асистент Шевченка відреагував на авіакатастрофу в Ірані

12:01 352 Читать на русском
Молюся за жертв трагедії та за Україну, – асистент Шевченка відреагував на авіакатастрофу в Ірані
Андреа Малдера / фото з відкритих джерел

Асистент Андрія Шевченка у збірній України Андреа Малдера відреагував на катастрофу, в яку потрапив літак української авіакомпанії МАУ поблизу столиці Ірану.

"Я разом з вами молюся за жертв трагедії літака, що розбився в Ірані. Молюся за Україну", – написав Малдера в інстаграмі.

Малдера зробив собі татуювання з гербом та прапором України

8 січня 2020 року в Ірані трапилася жахлива авіакатастрофа. Літак авіакомпанії МАУ зник з радарів та впав через кілька хвилин після злету. Boeing 737-800 NG виконував рейс Тегеран – Київ та розбився поблизу летовища іранської столиці близько 6-ї години ранку за місцевим часом. За попередніми даними, на борту літака перебували 176 пасажирів та членів екіпажу – усі вони загинули. Серед загиблих – громадяни України, Ірану, Канади, Афганістану, Німеччини, Швеції та Великої Британії. Як повідомляють ЗМІ, пожежа на місці аварії була настільки сильною, що врятувати хоч когось було практично неможливо.

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