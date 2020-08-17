"Молокія" підтримала Run Ukraine і вп’яте буде партнером MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON 2020 ONLINE

Не зважаючи на те, що пандемія COVID-19 внесла свої корективи у наше життя – та воно продовжується, і бути здоровим, як ніколи актуально.

І просто змиритися з обставинами та відмовитися від бігу для бігунів – неприпустимо. Зірки та лідери думок підтримали Run Ukraine і бігтимуть Бігову Лігу Українських Мейджорів 2020 ОНЛАЙН. А "Молокія" вп’яте стане партнером MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON, щоб на власному прикладі показати, що бути здоровим просто, завдяки здоровому харчуванню та спорту.

Що таке онлайн-забіг?

Онлайн-забіг – це індивідуальний забіг на певну кількість кілометрів, які учасник повинен подолати у конкретні дати. Наприклад, старт, який відкриває цьогорічну Бігову Лігу – 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON ONLINE, відбудеться 22-23 серпня. Саме протягом цих двох днів учасник, зареєстрований на цю подію, повинен подолати обрану дистанцію. Час, маршрут і місце забігу учасник обирає самостійно.

Тобто, незалежно від того, де ти знаходишся в дні старту – у Львові чи Харкові, у Житомирі чи в Херсоні, на правому чи лівому березі Києва – ти можеш пробігти свою дистанцію та стати частиною масштабної спортивної події. І під час твого онлайн-забігу все буде по-справжньому. Так, не буде спільного старту в унісон з тисячами бігунів, не буде стартового пострілу, натовпу вболівальників і теплих обіймів на фініші, але З СЕРЦЕМ У МІСТІ ЛЕВА подолані кілометри будуть справжніми. Справжнім буде твій піт, твоя боротьба і твоя перемога. Справжньою буде і медаль на фініші, і шалені емоції, які вмотивують рухатися далі, до нових вершин.

#бігтиразом – це не обов’язково бути поряд, #бігтиразом – це бути об’єднаними бігом, бути маленьким пазлом великого цілого й відчувати підтримку одне одного.

Навіщо бігати онлайн?

Онлайн-забіг – це особливі відчуття. Це самоорганізація та самоконтроль. Це індивідуальний старт з відчуттям того, що разом з тобою в унісон б’ються тисячі бігових сердець і не лише в Україні, а й по всьому світу. Вони стартують не поруч з тобою, але разом з тобою. І ви разом крок за кроком долаєте ці кілометри, і разом робите масштабний забіг можливим в умовах карантину.

Бігти онлайн у 2020 році – це підтримати біговий рух в Україні.

Давай #бігтиразом онлайн з "Молокія"!

#molokiya #MolokiyaLvivHalfMarathon