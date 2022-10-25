Опорний півзахисник Ітан Мбаппе, молодший брат форварда збірної Франції Кіліана Мбаппе, дебютував за ПСЖ у Юнацькій Лізі УЄФА. У вівторок, 25 жовтня він з'явився на полі у стартовому складі у матчі з однолітками з Маккабі (Хайфа) і відіграв 84 хвилини.

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На 52-й хвилині Ітан Мбаппе віддав гольовий пас на Ісмаєля Гарбі, а 64-й хвилині заробив попередження. Парижани виграли цю зустріч з рахунком 3:1.

У 2017 році Ітан Мбаппе разом з братом перейшов до ПСЖ, де почав виступати за команду U-12. У 2021 році Ітан підписав з клубом новий контракт на три роки.

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