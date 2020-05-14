Молодіжні чемпіонати України не будуть відновлювати

Сезон 2019/20 для молодіжних турнірів України U-21 і U-19 – завершений.

Чемпіонати України U-19 і U-21 не будуть дограватись, повідомляє у своєму Telegram-каналі журналіст Кирило Крижановський.

УПЛ повертається 30 травня – Динамо офіційно підтвердило

Нагадаємо, УПЛ прийняла рішення відновити матчі вже 30 травня.

У розіграші чемпіонату України U-21 був проведений 21 тур. Лідером перегонів є Шахтар, який випереджає Динамо на 4 очки. У турнірі U-19 кияни випереджають донеччан на одне очко.

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