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Молодіжна збірна України знову зіграє у Львові

11:51 478 Читать на русском
Молодіжна збірна України знову зіграє у Львові
Молодіжна збірна України

Підопічні Руслана Ротаня один з чергових матчів у відборі на Євро-2021 проведуть у Львові.

Молодіжна збірна України зіграє проти Данії у рамках відбору на чемпіонат Європи-2021 (U-21) у Львові, інформує офіційний сайт Української асоціації футболу. Матч відбудеться 15 листопада на Арені-Львів.

Збірна України U-21 проведе спаринг з Грецією

Нагадаємо, що 10 жовтня збірна України (U-21) в рамках відбіркового циклу на Євро зіграє з Румунією на виїзді, а через чотири дні команда Руслана Ротаня проведе товариський матч з Грецією в Афінах.

У вересні молодіжна збірна України провела два матчі у відборі на Євро-2021 у Запоріжжі: спочатку "синьо-жовті" програли Фінляндії (0:2), а потім розгромили Мальту (4:0). На даний момент команда Ротаня з трьома очками в активі ділить друге місце з Данією. Лідирує у групі Фінляндії, у якої чотири бали після двох зіграних матчів.

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Збірна України Арена Львів Україна U-21 Україна U-21
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