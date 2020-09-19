Збірна України U-21 отримала стадіон, на якому прийме однолітків з Північної Ірландії.

Команда Руслана Ротаня протистоятиме британцям на стадіоні Колос у Ковалівці, інформує сайт УАФ.

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Арену відкрили лише у вересні після капітальної реконструкції. Ковалівський стадіон вперше у своїй історії прийматиме молодіжну збірну України. Матч проти Північної Ірландії відбудеться 17 вересня.

Додамо, що "синьо-жовті" посідають третю сходинку своєї групи відбору на Євро-2021, однак у підопічних Ротаня залишилися лише математичні шанси пробитися у фінальну стадію.

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