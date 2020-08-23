Молодіжна збірна України визначилась з найближчим спаринг-партнером

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань розповів про майбутній збір своєї команди і підготовку до офіційних матчів у рамках кваліфікації до Євро-2021.

"Ми намагалися стежити за всіма кандидатами в команду (востаннє молодіжна збірна збиралась ще 9 місяців тому – прим.). Робота тренерського штабу навіть під час карантину не припинялася ні на день. Аналізували, спілкувалися. Вірю, що з теперішнім складом молодіжки ми не прогадали.

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Хлопці за цей період стали дорослішими і відповідальнішими, а це вже великий плюс для будь-якої команди. Головне, щоб вони не забули наші вимоги. Якщо не трапиться форс-мажор, то 30 серпня ми зіграємо контрольний поєдинок з Олімпіком.

З Шевченком ми весь час на зв'язку. Тренерський штаб молодіжної збірної тільки радий тому, що деякі наші хлопці пішли на підвищення (Валерій Бондар, Денис Попов, Микола Шапаренко та Владислав Супряга отримали виклик у головну команду країни – прим.). У національної збірної також попереду збір, під час якого тренер перегляне футболістів. І якщо раптом хтось із них не потрапить в остаточний список на матчі Ліги націй, ми будемо раді прийняти хлопців у себе.

Вперше викликали у збірну 18-річного Еріка Шуранова. Характеристику по ньому нам спочатку дав наставник збірної України U-18 Володимир Єзерський, а потім ми й самі почали пильно стежити за цим футболістом. Я вірю, що у цього нападника все вийде.

У майбутніх матчах з Данією і Фінляндією ми хочемо перемагати, але очки для нас – не головне. Перш за все, нас цікавить якість своєї гри і підготовка кадрів для головної команди країни. І лише на третьому місці стоїть результат, за який відповідальність несу я як головний тренер. Про це я вже сказав своїм підопічним", – цитує Ротаня видання Zbirna.com.

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