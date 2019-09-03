Молодіжна збірна України провела спаринг з запорізьким Металургом

Підопічні Руслана Ротаня розгромили молодіжний склад запорізького Металурга.

Молодіжна збірна України, в рамках підготовки до старту відбірного турніру Євро-2021 (U-21) провела тренування, присвячене відпрацюванню стандартних положень та зіграла контрольний поєдинок із молодіжним складом запорізького Металурга.

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У спарингу взяли участь практично всі футболісти, викликані на збір. Завершилася гра перемогою синьо-жовтих із рахунком 4:0. Точними ударами у складі збірної відзначилися Топалов, Шапаренко, Цітаішвілі та Булеца. Завтра у команди заплановане одне тренування на полі й два теоретичних заняття.

Нагадаємо, українська "молодіжка" стартує у відборі до чемпіонату Європи двома домашніми матчами. 6 вересня команда Руслана Ротаня зіграє з Фінляндією, а 10-го – з Мальтою.