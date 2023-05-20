Футболісти та тренерський штаб молодіжної збірної України спільними зусиллями придбали автомобіль для потреб ЗСУ, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Позашляховик, який буде допомагати нашим воїнам у вирішенні тактичних та оперативних завдань під Бахмутом, передадуть 3-ій окремій штурмовій бригаді. Також на аукціоні буде розіграно м'яч з автографами гравців молодіжки, а виручені кошти будуть спрямовані на потреби українських бійців.

"У зборі коштів брала участь вся команда. ЗСУ захищають Україну, завдяки їм ми можемо жити в рідній країні та грати у футбол", – сказав Володимир Бражко, додавши, що це не остання ініціатива від футболістів та тренерів збірної.

Нагадаємо, раніше представники молодіжної збірної вже передавали українським військовослужбовцям рації, 3D-принтери, ще один автомобіль та інше спорядження, необхідне на фронті.

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