Молодіжна збірна України дізналася суперників на Меморіалі Лобановського 2020

Після завершення поточного клубного сезону в Києві пройде 17 турнір пам'яті Валерія Лобановського.

Крім молодіжної збірної України, у ньому візьмуть участь молодіжні збірні Португалії, Болгарії та Словенії, інформує zbirna.com.

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29 травня в півфіналі команда Руслана Ротаня зіграє з португальцями, а болгари – зі словенцями. 31 травня відбудуться вирішальні ігри – фінал і матч за третє місце. Не виключено, що після завершення турніру українська молодіжка проведе ще один спаринг – з однією з найсильніших європейських збірних.

Нагадаємо, що у 2019-му молодіжна збірна України вперше за 10 років перемогла на Меморіалі Лобановського.

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