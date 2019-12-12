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Молодіжна збірна України дізналася суперників на Меморіалі Лобановського 2020

15:25 400 Читать на русском
Молодіжна збірна України дізналася суперників на Меморіалі Лобановського 2020
Молодіжна збірна України отримала суперників / фото з відкритих джерел

Після завершення поточного клубного сезону в Києві пройде 17 турнір пам'яті Валерія Лобановського.

Крім молодіжної збірної України, у ньому візьмуть участь молодіжні збірні Португалії, Болгарії та Словенії, інформує zbirna.com.

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29 травня в півфіналі команда Руслана Ротаня зіграє з португальцями, а болгари – зі словенцями. 31 травня відбудуться вирішальні ігри – фінал і матч за третє місце. Не виключено, що після завершення турніру українська молодіжка проведе ще один спаринг – з однією з найсильніших європейських збірних.

Нагадаємо, що у 2019-му молодіжна збірна України вперше за 10 років перемогла на Меморіалі Лобановського.

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Теги
Меморіал Лобановського Словенія U-21 Португалія U-21 Португалія U-21 Збірна України U-21
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