Молодіжна та юнацька збірні України придбали швидку для ЗСУ
Футболісти долучились до чергової ініціативи, яка допоможе врятувати життя українським воїнам.
Гравці та тренерський штаб молодіжної збірної України за підтримки юнацької збірної U-19 зібрали кошти та придбали машину швидкої допомоги для Сил оборони, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Автівку отримають воїни, які захищають нашу державу у складі 5-го батальйону оперативного призначення та 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж.
Разом з представниками адміністративного штабу молодіжної збірної України та членами благодійної організації "Київщина футбольна" Руслан Нещерет та Володимир Бражко передали машину медикам.
Нагадаємо, раніше представники збірної U-21 вже презентували українським військовослужбовцям автомобілі, рації, 3D-принтери та інше спорядження, необхідне на фронті.
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