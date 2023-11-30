Футболісти долучились до чергової ініціативи, яка допоможе врятувати життя українським воїнам.

Гравці та тренерський штаб молодіжної збірної України за підтримки юнацької збірної U-19 зібрали кошти та придбали машину швидкої допомоги для Сил оборони, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Автівку отримають воїни, які захищають нашу державу у складі 5-го батальйону оперативного призначення та 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж.

Разом з представниками адміністративного штабу молодіжної збірної України та членами благодійної організації "Київщина футбольна" Руслан Нещерет та Володимир Бражко передали машину медикам.

Нагадаємо, раніше представники збірної U-21 вже презентували українським військовослужбовцям автомобілі, рації, 3D-принтери та інше спорядження, необхідне на фронті.

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