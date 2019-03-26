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Молодіжки Литви та Білорусі влаштували снігове побоїще у спарингу – треш дня

21:30 407 Читать на русском
Молодіжки Литви та Білорусі влаштували снігове побоїще у спарингу – треш дня
Литва U-21 – Білорусь U-21 / Фото АБФФ

Справжній сюрреалізм відбувався наприкінці товариського поєдинку Литва U-21 – Білорусь U-21.

Молодіжні команди Литви та Білорусі зійшлись у спарингу. За результатом поєдинку гості виявились сильнішими (1:0), але єдиний гол – це не головна окраса матчу.

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Зустріч відбувалась під сильним снігопадом, яка перетворила гру в казна-що. Перед фінальним свистком нерви гравців не витримали від цього "фігурного катання" і вони вирішили вилити злість один на одного.

Таке не часто побачиш на футбольному полі.

Теги
Литва Литва Білорусь Білорусь футбольні курйози Відеоновини Товариські матчі
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