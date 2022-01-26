Поєдинок між Динамо U-19 і однолітками з Антальяспора виявився зовсім не товариським.

Арбітр був змушений давати достроковий фінальний свисток через масову сутичку гравців, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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За рахунку 2:2 Самба Діалло забив у розкішному сольному проході, проте рефері зафіксував офсайд. Попри товариський статус матчу, молодіжка Динамо вкрай розлюталася – протестувати на поле вибіг навіть тренер Ігор Костюк. Через кілька секунд взагалі розпочалася масова бійка через Діалло, який у неігровому епізоді вдарив гравця Антальяспора. Команди ледве заспокоїлись, а суддя вирішив не догравати останні кілька хвилин спарингу.

Додамо, що у складі Динамо голи забивали Кирило Попов та Антон Царенко.

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