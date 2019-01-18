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Молодий тренер другої команди Борусії Д Зіверт очолить Хаддерсфілд

15:28 1 Читать на русском
Молодий тренер другої команди Борусії Д Зіверт очолить Хаддерсфілд
Ян Зіверт / imago

36-річний німецький коуч Ян Зіверт працюватиме в англійській Прем'єр-лізі.

Хаддерсфілд визначився з новим наставником команди. Ним стане тренер дортмундської Борусії U-23 Ян Зіверт. Англійський клуб заплатить Дортмунду компенсацію в розмірі 300 тисяч євро, інформує Bild. У Борусії U-23 місце Зіверта займе Ален Терзіч.

Нагадаємо, що на початку цього тижня Хаддерсфілд попрощався з Давідом Вагнером, який працював у клубі з 2015 року. Вагнер також прийшов до "тер'єрів" з другої команди Борусії та не мав досвіду роботи на найвищому рівні.

Хаддерсфілд знову робить ставку на німецького тренера без особливих досягнень. Команді для збереження прописки в еліті потрібне диво, адже зараз вона перебуває на останньому місці в турнірній таблиці та відстає від рятівньої позиції на 8 очок. "Тер'єри" програли 8 з 9 останніх матчів АПЛ.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Хаддерсфілд Хаддерсфілд Давід Вагнер Девід Вагнер
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