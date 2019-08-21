Молодий талант Реала Кубо перейде в Мальорку на правах оренди

18-річний півзахисник Реала Такефуса Кубо, схоже, не виступатиме у Кастільї у сезоні 2019/20.

18-річний талант Реала Такефуса Кубо найближчим часом перейде у Мальорку на правах оренди, повідомляє AS з посиланням на програму "Jugones".

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Раніше повідомлялось, що Кубо разом з Андрієм Луніним перейде у Вальядолід, проте японець відмовився від такого варіанту, адже хотів грати за дубль Реала – Кастілью.

Нагадаємо, 18-річний Такефуса перейшов у мадридський клуб з ФК Токіо та підписав контракт на 6 років. Передсезонну підготовку японець пройшов разом з основною командою "вершкових".

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