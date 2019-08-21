toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЕСПАНЬЙОЛ - ЗОРЯ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Молодий талант Реала Кубо перейде в Мальорку на правах оренди

19:55 365 Читать на русском
Молодий талант Реала Кубо перейде в Мальорку на правах оренди
Такефуса Кубо / Реал

18-річний півзахисник Реала Такефуса Кубо, схоже, не виступатиме у Кастільї у сезоні 2019/20.

18-річний талант Реала Такефуса Кубо найближчим часом перейде у Мальорку на правах оренди, повідомляє AS з посиланням на програму "Jugones".

Іньєста оцінив рівень японського таланта Кубо – іспанець пояснив, чому Барселона не боролася з Реалом за гравця

Раніше повідомлялось, що Кубо разом з Андрієм Луніним перейде у Вальядолід, проте японець відмовився від такого варіанту, адже хотів грати за дубль Реала – Кастілью.

Нагадаємо, 18-річний Такефуса перейшов у мадридський клуб з ФК Токіо та підписав контракт на 6 років. Передсезонну підготовку японець пройшов разом з основною командою "вершкових".

Такефуса Кубо – нова зірка Реала: він принижує Кейлора, знущається над ветеранами і товаришує з Луніним

blog_ava
"Виступами за Говерлу я хотів привернути увагу Динамо та Шахтаря". Девід Одонкор згадує український період своєї кар'єри
12:00
6025
Теги
Трансфери Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Такефуса Кубо Такефуса Кубо Мальорка Мальорка Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
29
хв
Олімпіакос
22:00
Краснодар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук