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Молодий хавбек ПСВ Бергвейн може перейти в Мілан або Інтер, – GdS

18:38 35 Читать на русском
Молодий хавбек ПСВ Бергвейн може перейти в Мілан або Інтер, – GdS
Стівен Бергвейн / соцмережі

Півзахисник ПСВ Стівен Бергвейн привернув увагу італійських грандів Мілана та Інтера.

Мілан та Інтер проявляють інтерес до молодого таланта ПСВ Стівена Бергвейна, передає La Gazzetta dello Sport.

Мілан визначився з ціною за Кессьє – він ледь не влаштував бійку з одноклубником під час матчу з Інтером

"Нерадзуррі" розглядають голандця як заміну Івану Перішічу, якого активно сватають в англійські клуби. Він номінально грає лівого вінгера, хоча може діяти й справа.

Позиція лівого крила є проблемною в Мілані, тому "россонері" активно шукають гравця на цю позицію.

Раніше повідомлялось, що Бергвейн може підсилити Манчестер Юнайтед або Тоттенхем.

"Він хоче грати за Україну". Мілан виховує українця, якого називають "другим Шевченком" – ми ризикуємо його втратити

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