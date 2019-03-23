Молодий хавбек ПСВ Бергвейн може перейти в Мілан або Інтер, – GdS

Півзахисник ПСВ Стівен Бергвейн привернув увагу італійських грандів Мілана та Інтера.

Мілан та Інтер проявляють інтерес до молодого таланта ПСВ Стівена Бергвейна, передає La Gazzetta dello Sport.

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"Нерадзуррі" розглядають голандця як заміну Івану Перішічу, якого активно сватають в англійські клуби. Він номінально грає лівого вінгера, хоча може діяти й справа.

Позиція лівого крила є проблемною в Мілані, тому "россонері" активно шукають гравця на цю позицію.

Раніше повідомлялось, що Бергвейн може підсилити Манчестер Юнайтед або Тоттенхем.

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