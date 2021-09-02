"Останні кілька місяців були найважчими в моєму житті. Я і моя сім'я отримували образливі повідомлення, але ми змогли пережити це і опинитися в РБ Лейпциг. Я не заслуговував цих образ. Люди в Барселоні говорили багато неправди, і нам довелося мовчати через повагу до клубу. Те, що вони говорили в пресі, було несправедливим.

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Я став кращим в Барселоні завдяки підтримці вболівальників, але за останні кілька місяців вони поводилися не так, як потрібно. Я не збираюся засуджувати всю фан-базу через кількох людей. Барселона завжди буде у моєму серці. Це були складні кілька місяців, але вони минули, і тепер я бажаю всього найкращого клубу", – наводить слова Моріба Goal.

Нагадаємо, хавбек з 14 років виховувався у академії Барселони, однак цього літа відмовився підписувати контракт. РБ Лейпциг віддав за молодого бунтівника 16 млн євро.

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