"Молодість проти досвіду", – Моурінью назвав свого фаворита в протистоянні ЛЧ між Аяксом та Ювентусом

Португальський фахівець Жозе Моурінью дав свій прогноз на чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів Аякс – Ювентус.

"Аякс – Ювентус: це молодість проти досвіду. Аякс може створити проблеми своєю динамікою і творчим підходом.

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Але Юве не повторить помилок жахливого матчу з Атлетіко в Мадриді (0:2). Туринці підійдуть до гри з іншим настроєм. Це буде чудовий матч для перегляду, я впевнений", – цитує Моурінью RT.

Нагадаємо, поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між цими суперниками відбудеться 10 квітня, початок о 22:00. Матч-відповідь команди проведуть 16 квітня.

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