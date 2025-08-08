"Дмитро Кремчанін не підійшов Зорі та продовжує тренуватися із юнацькою командою Динамо. Мораль дуже проста – найкращий бомбардир чемпіонату U-19 не потрібен середняку УПЛ.

Динамо вирвало вольову перемогу над Рухом наприкінці матчу та очолило турнірну таблицю U-19

Великий привіт всім тим, хто до 20 років хоче виступати за юнацькі команди. Потрібно виходити із зони комфорту, а не грати проти відверто слабших суперників.



Що далі? Найбільш ймовірним варіантом виглядає оренда в Олександрію, бо звідти пішов Безерра. Або Кудрівка, яка готова прийняти всіх", – написав футбольний оглядач Сергій Тищенко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що Кремчанін забив 24 голи та віддав 13 асистів за юнацьку команду Динамо у сезоні 2024/25.

