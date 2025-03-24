На офіційному сайті російського клубу у графі громадянство спортсменки вказано РФ. Ангеліна Голик народилася у 2005 році в Докучаєвську (Донецька область). З 11 років займалася футболом у окупованому Донецьку, пізніше переїхала на підконтрольну Україні територію.

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У 2018 році Голик стала чемпіонкою Донецької області з футзалу у складі Багіри з Лиману. За підсумком турніру її визнали найкращою в номінації "Молодий перспективний гравець". У сезоні 2020/21 виступала за Багіру в чемпіонаті України з футзалу, провела 6 матчів та забила 8 голів.

Після початку повномасштабного вторгнення футболістка переїхала до Росії. У 2023-2024 роках грала за молодіжну команду московського Локомотива. Цього року перейшла до Динамо. Коли саме 20-річна спортсменка змінила громадянство – невідомо.

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