Перспективна воротарка Кеті Меєр вкоротила собі життя на 23-му році.

22-річна Кеті Меєр була знайдена мертвою у кампусі Стенфордського університету. Поліція не зафіксувала жодних ознак насилля та констатувала факт самогубства, інформує People.

20-річний екс-гравець Мілана вчинив самогубство

Кеті вважалася дуже перспективною футболісткою. У 2019-му вона виграла зі Стемфордом жіночий чемпіонат США серед коледжів. У фіналі турніру Меєр в серії пенальті потягнула два удари.

Кеті виглядала життєрадісною, але мала ментальні проблеми пов'язані з перевантаженням і "синдромом відмінника". З ними воротарка, очевидно, не змогла справитися.