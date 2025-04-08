"Щодо ситуації я не можу сказати нічого конкретного, бо ще нічого не вирішено. Що стосується особисто мене, я не планую переїжджати. Якщо ситуація стане серйознішою – ми молимося, щоб цього не сталося, але якщо стане, тоді я змушений буду вирішувати, що робити далі", – сказав Ікенна для Tribuna.

Кривбас емоційно відреагував на ракетний удар росіян по Кривому Рогу: "Здається, ненавидіти ще більше вже не можна"

Раніше повідомлялося, що легіонери Кривбаса звернулися до керівництва клубу з вимогою переїзду до більш безпечного міста, інакше футболісти покинуть команду. В складі Кривбаса наразі виступає 12 іноземців. Нещодавно, окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок якого 20 людей загинуло, понад 60 – поранені.

Нагадаємо, на цей момент криворізький клуб посідає 5-те місце в турнірній таблиці УПЛ, в активі підопічних Юрія Вернидуба 35 очок після 21-го туру чемпіонату.

Олександрія здобула вольову перемогу над Кривбасом і скоротила відставання від Динамо до одного очка