Збірна України зустрічається з Молдовою у підготовчому спарингу перед Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Молдова – Україна стартує о 19:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO з коментарями Вадима Шевякіна та Сергія Лук'яненка. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію гри.

Молдова – Україна: анонс товариського матчу

Збірна України в рамках підготовки до Євро-2024 запланувала три спаринги. З Німеччиною "синьо-жовті" розписали нічию, полякам програли в експериментальному складі, а на Молдову тренерський штаб вже награє основу під чемпіонат Європи.

Впадає в очі вибір форварда – Сергій Ребров все ж віддає перевагу Яремчуку перед Довбиком. Зінченко також розпочинає в запасі, поступившись місцем в старті Шапаренку.

Стартові склади команд

Україна: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Шапаренко – Циганков, Судаков, Мудрик – Яремчук.

Запасні: Бущан, Трубін, Сваток, Таловєров, Сидорчук, Ярмоленко, Маліновський, Довбик, Зінченко, Бражко, Зубков, Бондар, Тимчик, Ванат, Михайліченко.

Молдова: Рейлян – Посмак, Бабогло, Крачун – Кожокару, Йоніце, Раце, Рябчук – Моцпан, Ніколаеску, Дамашкан.