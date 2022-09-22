Ліга націй, дивізіон D

Латвія – Молдова – 1:2

Голи: Ікаунєкс, 55 – Ревенко, 26, Ніколаеску, 45

Латвія виграла 4 попередні матчі та сподівалася оформити вихід у наступний дивізіон домашньою перемогою над Молдовою (вистачало навіть нічиєї). Однак молдовани підготували сюрприз. Гра йшла під постійні співи вболівальників – з трибун серед іншого звучав хіт "Путін – х**ло".

Казахстан дотиснув Білорусь і піднявся в другий дивізіон Ліги націй – трибуни потролили Лукашенка

Гості відкрили рахунок у середині першого тайму – Ревенко забив з 11-метрової позначки легким ударом головою. Перед перервою Молдова подвоїла перевагу. Знову латвійці розгубилися у своєму штрафному, а Ніколаеску після кутового спокійно забив головою.

Весь другий тайм Латвія намагалася відігратися. Ікаунєкс скоротив відставання, завершивши класну комбінацію з передачами в дотик. Однак врятувати матч латвійцям не вдалося. Молдова набрала 10 очок і зберігає примарний шанс на підвищення. Але Латвії потрібно всього лиш не програти Андоррі в останньому турі.