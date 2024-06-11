Молдова – Україна: вболівальники обрали неочевидного "Лева матчу"
Фанати збірної України визначили найкращого за мотивами товариського матчу проти Молдови.
Нагороду "Лев матчу" отримав захисник збірної України Віталій Миколенко, повідомляє прес-служба УАФ.
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Лідер Евертона провів на полі лише 30 хвилин. В середині таймі він зазнав ушкодження гомілкостопу і не зміг продовжити гру. Попри це вболівальники визнали його найкращим, віддавши Віталію 30% голосів. Серед найближчих переслідувачів Миколенка Віктор Циганков (21%) та Георгій Судаков (13%).
Щодо інших гравців збірної України, то симпатії вболівальників розподілились наступним чином:
9% – Михайло Мудрик,
6% – Роман Яремчук,
5% – Андрій Лунін і Тарас Степаненко,
3% – Артем Довбик,
2% – Ілля Забарний і Микола Шапаренко,
1% – Микола Матвієнко, Олександр Зінченко і Юхим Конопля.
Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва розгромили Молдову з рахунком 4:0 і завершили підготовку до чемпіонату Європи, на якому стартують вже 17 червня матчем проти Румунії.
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