Нагороду "Лев матчу" отримав захисник збірної України Віталій Миколенко, повідомляє прес-служба УАФ.

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Лідер Евертона провів на полі лише 30 хвилин. В середині таймі він зазнав ушкодження гомілкостопу і не зміг продовжити гру. Попри це вболівальники визнали його найкращим, віддавши Віталію 30% голосів. Серед найближчих переслідувачів Миколенка Віктор Циганков (21%) та Георгій Судаков (13%).

Щодо інших гравців збірної України, то симпатії вболівальників розподілились наступним чином:

9% – Михайло Мудрик,

6% – Роман Яремчук,

5% – Андрій Лунін і Тарас Степаненко,

3% – Артем Довбик,

2% – Ілля Забарний і Микола Шапаренко,

1% – Микола Матвієнко, Олександр Зінченко і Юхим Конопля.

Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва розгромили Молдову з рахунком 4:0 і завершили підготовку до чемпіонату Європи, на якому стартують вже 17 червня матчем проти Румунії.

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