Захисник збірної України Віталій Миколенко відреагував на присвоєння йому "Лева матчу" в грі проти Молдови (4:0).

Після переможного матчу збірної України проти Молдови (4:0), де Віталій Миколенко на 26-й хвилині зіткнувся із захисником суперника Артуром Крачуном і травмував гомілкостоп, 25-річному гравцеві присвоїли звання "Лев матчу".

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Сам Миколенко з гумором сприйняв нагороду і написав у своєму Instagram: "Дякую всім за підтримку, відновлюсь якомога швидше. Така хороша команда, що тільки так можу виграти "Лева матчу"".

Нагадаємо, що наш захисник лише відновився від травми, якої зазнав у матчі з Ліверпулем і через яку пропустив кінцівку сезону в АПЛ. Перший матч на Євро-2024 українці проведуть вже за 6 днів проти Румунії.

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