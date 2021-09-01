Збірні Молдови та Австрії вийшли на газон стадіону Зімбру в Кишиневі у належний час, але стартовий свисток не пролунав, як планувалося.

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Пролунали національні гімни, після чого в чаші арени почав кружляти безпілотник. Оперативно вирішити проблему не вдалося, тому арбітр забрав команди у підтрибунне приміщення.

Зрештою, перешкоду вдалося знешкодити і рефері дав стартовий свисток із 30-хвилинним запізненням.