Молдова – Австрія: старт матчу затримали на півгодини через появу дрона на стадіоні
22:22 - Читать на русском
Поєдинок 5-го туру групи F кваліфікації на ЧС-2020 розпочався з курйозу.
Збірні Молдови та Австрії вийшли на газон стадіону Зімбру в Кишиневі у належний час, але стартовий свисток не пролунав, як планувалося.
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Пролунали національні гімни, після чого в чаші арени почав кружляти безпілотник. Оперативно вирішити проблему не вдалося, тому арбітр забрав команди у підтрибунне приміщення.
Зрештою, перешкоду вдалося знешкодити і рефері дав стартовий свисток із 30-хвилинним запізненням.
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