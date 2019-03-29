Мольде отримає компенсацію за призначення Сульшера в Манчестер Юнайтед – відома сума

"Червоні дияволи" заплатять Мольде 500 тисяч фунтів за призначення Уле Гуннара Сульшера на тренерський місток.

За інформацією ESPN, керівництво Манчестер Юнайтед вирішило заплатити Мольде 500 тисяч фунтів, як жест "доброї волі, за призначення норвезького фахівця на тренерський місток манкуніанців. У грудні Мольде отримав ще 500 тисяч фунтів за оренду наставника.

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Нагадаємо, раніше Неерланд сказав, що клуб підписав з Оле Гуннаром нову угоду терміном на три роки, до кінця сезону 2021.Раніше ЗМІ зазначали, що Манчестер Юнайтед заплатить Мольде 6 мільйонів фунтів за Сульшера.

Нагадаємо, вчора Уле Гуннар підписав повноцінний контракт з "червоними дияволами" терміном на 3 роки.

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