Мольде оголосив про трансфер кузена Холанда – він схожий на форварда Борусії Д і пішов його слідами

Норвезький Мольде оголосив про підписання юного нападника Брюне Альберта Тьоланда.

16-річний форвард став новачком норвезького гранда, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тьоланд приєднається до нової команди в липні. Юніор, як і його двоюрідний брат – нападник Борусії Д Ерлінг Холанд – є вихованцем скромного Брюне. На професіональному рівні Тьоланд ще не встиг дебютувати за представника норвезького Дивізіону 2 (третя за силою ліга).

Юний форвард наразі повністю повторює шлях свого старшого брата. Холанд теж займався у Брюне, а потім перебрався до Мольде, виступами за який і звернув на себе увагу європейських грандів.

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