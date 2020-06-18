toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
МИНАЙ - ДИНАМО АНДРІЙ ЛУНІН НАПОЛІ - ЮВЕНТУС МАНЧЕСТЕР СІТІ - АРСЕНАЛ

Мольде оголосив про трансфер кузена Холанда – він схожий на форварда Борусії Д і пішов його слідами

07:30 - Читать на русском
Мольде оголосив про трансфер кузена Холанда – він схожий на форварда Борусії Д і пішов його слідами
Альберт Тьоланд / Reddit

Норвезький Мольде оголосив про підписання юного нападника Брюне Альберта Тьоланда.

16-річний форвард став новачком норвезького гранда, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Супряга набагато якісніший і топовіший, ніж Холанд": Цітаішвілі пояснив низькі ціни українських чемпіонів світу

Тьоланд приєднається до нової команди в липні. Юніор, як і його двоюрідний брат – нападник Борусії Д Ерлінг Холанд – є вихованцем скромного Брюне. На професіональному рівні Тьоланд ще не встиг дебютувати за представника норвезького Дивізіону 2 (третя за силою ліга).

Юний форвард наразі повністю повторює шлях свого старшого брата. Холанд теж займався у Брюне, а потім перебрався до Мольде, виступами за який і звернув на себе увагу європейських грандів.

Наступник Холанда розриває Австрію: аналогічна результативність, дивовижний хет-трик і супергол всупереч законам логіки

blog_ava
Михайличенко оцінив готовність Миная до УПЛ
06:30
1838
Теги
Світ Мольде Мольде Трансфери Ерлінг Ерлінг Холанд Альберт Альберт Тьоланд
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
14
хв
Алавес
20:30
Реал Сосьєдад
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук