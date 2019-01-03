Моха – найдорожчий гравець чемпіонату Словаччини, – Тransfermarkt

Авторитетний портал, який оцінює футболістів, Тransfermarkt оновив вартість гравців чемпіонату Словаччини.

Найдорожчим гравцем словацького чемпіонату виявився екс-форвард Олімпіка Моха, який зараз захищає кольори Слована. Тепер його ціна складає 900 тисяч євро, що є рекордним показником у Фортуна лізі.

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Під час переходу з Олімпіка в Слован вінгера оцінювали у 800 тисяч євро. У поточному сезоні Моха зіграв за братіславський клуб 23 матчі, забив 11 голів та віддав 13 асистів.

До слова, одноклубник Мохи українець Артем Сухоцький коштує 500 тисяч євро.

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