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Моха – найдорожчий гравець чемпіонату Словаччини, – Тransfermarkt

12:51 559 Читать на русском
Моха – найдорожчий гравець чемпіонату Словаччини, – Тransfermarkt
Моха / Футбол 24

Авторитетний портал, який оцінює футболістів, Тransfermarkt оновив вартість гравців чемпіонату Словаччини.

Найдорожчим гравцем словацького чемпіонату виявився екс-форвард Олімпіка Моха, який зараз захищає кольори Слована. Тепер його ціна складає 900 тисяч євро, що є рекордним показником у Фортуна лізі.

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Під час переходу з Олімпіка в Слован вінгера оцінювали у 800 тисяч євро. У поточному сезоні Моха зіграв за братіславський клуб 23 матчі, забив 11 голів та віддав 13 асистів.

До слова, одноклубник Мохи українець Артем Сухоцький коштує 500 тисяч євро.

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Теги
Світ Моха Моха Артем Сухоцький Артем Сухоцький
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