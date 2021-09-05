"Зрозуміло, що грали з хорошою командою. Зіграли внічию, але вважаю, що в моменті з пропущеним голом могли діяти краще і втримати перемогу. Не будемо гнівити Господа – старалися реалізувати моменти і отримали хороший результат.

Україна – Франція – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ми чудово розуміємо, які кваліфіковані гравці у Франції. З ними потрібно грати компактно, багато рухатися, віддаватися на повну. Гадаю, ми могли зіграти ще нахабніше і агресивніше, могли собі це дозволити. Але зараз важливо завоювати результат. Багато нічиїх, але одне очко в скарбничку – непогано.

Так, ми грали на перемогу, ризикували. А чому ні? Французи давали грати, було помітно, що вони також втомлені. Були моменти, коли ми їх добряче вхопили, контролювали гру. Трохи забракло завершення в кінцівці. На жаль, повернулася погана ситуація, в якій ми не беремо очки там, де повинні. У відборі Євро, Лізі націй ми не лише обігрували грандів, а й забирали свої "очки". А зараз ми втратили 4 очки з казахами, 2 з фінами. Ці очки в майбутньому створюють проблеми.

Петраков – дуже хороша, чесна людина, нам це подобається. Команда хоче допомогти йому і собі. Ми чудово розуміємо, що наш цикл поступово минає, і потрапити на чемпіонат світу – великий шанс. Будемо старатися і працювати ще більше", – резюмував Степаненко у коментарі каналу "Футбол".

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