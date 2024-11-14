"Ні, ну як вкрали футболістів у Карпат? Просто команда розпадалася. У нас по суті була патова й безвихідна ситуація. Якщо тобі допомагають – чому не прийняти цю допомогу, розвиватися далі та йти до своєї мрії? Напевно, багато гравців могли закінчити з футболом, якби не перейшли в Рух.

Пономарьов розкритикував Карпати за трансферну політику, поставивши у приклад Рух

Карпати просто гризе совість через те, що вони бачать, як ця молодь прогресує, що вони переростають поступово в футболістів УПЛ, і тому, можливо, в них є такі якісь докори, що це могли бути зараз основні футболісти Карпат. Але я не погоджуюся з цією думкою, адже тоді була безвихідна ситуація.

Судячи з розмов, то такими трошки зрадниками нас вважають. Я з цим не згоден, тому що якщо взяти від того моменту, коли Карпати розпадалися, і до того моменту, коли в них прийшов новий спонсор і справи в команді налагодилися, то що робити 16-річним футболістам? Ну, не футболістам несформованим, а дітям, які тренуються і хочуть стати футболістами. Що, просто 3 роки сидіти на місці, чекати, поки в клубі налагодяться справи? Так собі", – сказав Федор у коментарі YouTube-каналу "Трендець".

Нагадаємо, у поточному сезоні 20-річний півзахисник провів за Рух 13 матчів (без результативних дій). Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

Рух завдячує йому усім, або Створювати тиск на Пономарьова – зовсім неправильно